Roma-Juventus 1-1, le pagelle: Chiesa guizzante, Bremer imperiale. Vlahovic spreca

di Fabrizio Ponciroli

La sfida tra Roma e Juventus si conclude 1-1. Al gol di Lukaku, risponde Bremer.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 7

Incolpevole sulla rete di Lukaku che sblocca la partita. Nel finale grande parata su conclusione ravvicinata di Abraham.

GATTI 5,5

Non particolarmente ispirato. In difficoltà in un paio di circostanze. Piuttosto nervoso e poco sereno nelle giocate.

BREMER 7

Segna un gol imperiale con il suo marchio di fabbrica: il colpo di testa. In difesa deve impegnarsi al massimo per fermare le folate giallorosse.

DANILO 6

Solita leadership. Cerca di comandare la difesa: ci riesce a sprazzi. Comunque, non smette mai di combattere. Gladiatorio.

WEAH 5,5

Terza gara consecutiva da titolare in campionato. Lo statunitense non brilla molto. Potrebbe osare di più ma non rischia mai la giocata. Silenziato (15’ st Kostic 5,5: non cambia marcia).

MCKENNIE 6,5

Ottime entrambe le fasi del gioco. In difesa non smette mai di aggredire, in attacco è protagonista di un paio di giocate di grande intelligenza.

LOCATELLI 6

Fa girare la palla come meglio può.

RABIOT 6

Come spesso gli sta accadendo nelle ultime uscite, va ad intermittenza. Alterna buone soluzioni a momenti in cui costeggia la partita senza incidere.

CAMBIASO 6,5

Quando ha modo di ripartire palla al piede è un pericolo per la difesa giallorossa. Gli manca solo la precisione al tiro. Moto perpetuo (39’ st Alcaraz sv).

VLAHOVIC 5,5

Ha subito una ghiotta occasione ma la spreca. Per il resto, combatte su ogni pallone ma non riesce a sfondare (31’ st Milik 5,5: non riesce a farsi servire come vorrebbe).

CHIESA 7,5

Guizzante e decisivo. Suo il crosso, al bacio, che vale l’1-1 di Bremer. Con una magia, va ad un passo dal gol (palo clamoroso). Iradiddio (31’ st Kean 6: Svilar gli nega la gioia del 2-1).

ALLEGRI 6

Dopo un avvio in salita, la sua squadra porta a casa un buon punto dall’Olimpico. I cambi non incidono. Chiesa gli regala tante gioie ma non i tre punti.

