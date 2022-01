Roma-Juventus, le pagelle: Dybala sublime, Kean c'è ma non si vede

SZCZESNY 7

Sul gol di Abraham ha meno responsabilità della sua difesa assente. Prodigioso sul rigore parato a Pellegrini nel finale.

CUADRADO 5,5

Non spinge come dovrebbe, perché Afena lo costringe a stare in trincea. Ammonito sotto diffida, salta la Supercoppa.

DE LIGT 5,5

L'arbitro Massa perdona un suo mani in area nel primo tempo ma punisce il bis proibito nella ripresa, che gli costa pure l'espulsione.

RUGANI 5,5

Riesce a vedere solo la targa di Abraham sul primo gol della Roma.

DE SCIGLIO 6,5

Sua la deviazione sfortunata che mette fuori causa Szczesny sul 2-1 giallorosso. Si rifà, con gli interessi, segnando la rete che vale la vittoria.

LOCATELLI 6,5

Il miglior centrocampista bianconero. Restituisce speranza ai suoi con la rete del 3-2.

BENTANCUR 5

Fatica a tenere il passo di Pellegrini e non copre il primo palo sull'1-0 giallorosso. Ennesima prova deludente (19' st Arthur 6: aggiunge un po' di qualità in mediana).

MCKENNIE 6

Tanto movimento, spesso a vuoto. Ma consegna a De Sciglio il pallone della vittoria.

DYBALA 7

Semplicemente sublime lo stop di destro e il sinistro a giro che vale l'1-1. La migliore risposta alle parole di di Arrivabene (37' st Chiellini ng).

CHIESA 6,5

Suo l'assist per il pareggio di Dybala. Esce presto per un nuovo guaio, questa volta al ginocchio sinistro (31' pt Kulusevski 6,5: Un voto in più per il gol in mischia del 3-3).

KEAN 4,5

C'è ma non si vede (19' st Morata 7: Cambia il volto al matcH).

LANDUCCI 6,5

Si prende la scena in una serata incredibile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA