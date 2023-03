Roma-Juventus, incredibile Kean: espulso dopo 41 secondi. Ecco cos'è successo (ma non è un record)

di Redazione Web

Una serata da incubo per la Juventus, sconfitta all'Olimpico 1-0 dalla Roma, ma anche e soprattutto per Moise Kean. L'attaccante bianconero, entrato all'89° per sostituire Juan Cuadrado e dare un contributo per tentare la rimonta contro i giallorossi, ha finito invece la sua partita dopo pochi secondi con un cartellino rosso.

Kean espulso, cosa è successo

La partita del centravanti azzurro è durata pochissimi secondi: appena entrato, nel difendere un pallone sulla fascia sinistra si è scontrato con Gianluca Mancini - autore tra l'altro del gol decisivo che ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho - e dopo un reciproco strattonarsi, ha reagito con un calcione ai danni dell'avversario. Inappuntabile l'espulsione, con l'arbitro Maresca che gli ha sventolato il cartellino rosso senza remore: lo stesso Kean è uscito a testa bassa e senza protestare. Il più incredulo di tutti Max Allegri, che non è riuscito a pronunciare parola davanti a tanta ingenuità.

Dopo 41 secondi, ma non è un record

L'espulsione è arrivata dopo 41 secondi: ma non si tratta, spiega il giornalista Giuseppe Pastore (grande esperto di statistiche) della più veloce di sempre, perché «il record appartiene a Giuseppe Lorenzo (10 secondi!), entrato al 73' di Parma-Bologna del 9 dicembre 1990 ed espulso per una gomitata su Apolloni». Migliaccio nel 2015 in un Atalanta-Palermo fu invece espulso dopo 32 secondi: Kean 'vince' dunque la medaglia di bronzo.

Quella di #Kean dopo 41 secondi in #RomaJuventus NON è l'espulsione più veloce della storia della Serie A: il record appartiene a Giuseppe Lorenzo (10 secondi!), entrato al 73' di Parma-Bologna del 9 dicembre 1990 ed espulso per una gomitata su Apolloni. — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 5, 2023

