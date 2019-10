Roma, intervento riuscito per Pellegrini: stop di 60 giorni. Salterà 12 partite

Questa mattina alle 7 Lorenzo Pellegrini si è recato alla clinica Villa Stuart per sottoporsi a intervento chirurgico a seguito della frattura del quinto metatarso destro rimediata contro il Lecce. L’intervento è stato eseguito dal professor Santucci e in presenza del Responsabile Sanitario del Club Andrea Causarano, l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono stimabili in circa 60 giorni. Il centrocampista potrebbe tornare in campo il 1 dicembre in trasferta contro il Verona, se così dovesse essere salterà 12 partite tra campionato ed Europa League. Martedì 1 Ottobre 2019, 11:38







