Roma, infortunio Smalling: lesione muscolare. Stop di 20 giorni

La Roma perde Chris Smalling per infortunio. Il difensore ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra durante la partita contro l’Empoli. Il periodo di stop sarà almeno di una ventina di giorni, sarà comunque valutato quotidianamente dallo staff sanitario.

L’inglese in occasione della partita con i toscani si è fermato qualche minuto per una sensazione di crampi, l’intervento dei medici del club sembrava aver risolto la situazione. Nei giorni seguenti, però, il dolore è aumentato ed è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione. Si tratta del secondo infortunio in stagione per Smalling, il primo è stato qualche giorno prima della partita contro il Trabzonspor (sempre muscolare) e lo ha tenuto in infermeria fino al 12 settembre. Il primo match della stagione è stato contro il Cska Sofia, mentre in campionato i primi 90 minuti sono stati domenica scorsa, proprio contro l’Empoli.

