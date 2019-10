Roma, infermeria piena: si ferma anche Mkhitaryan. Fuori tre settimane

Nuova tegola sulla Roma: si ferma anche Henrikh Mkhitaryan. Oggi il fantasista armeno ha svolto gli esami strumentali a Villa Stuart per valutare l'entità dell'infortunio occorsogli durante la partita di domenica scorsa contro il Lecce. La diagnosi è peggiore del previsto: il club fa infatti sapere che Mkhitaryan ha riportato una lesione tendinea all'adduttore che lo terrà fuori dal campo per tre settimane. Si tratta già dell'ottavo infortunio muscolare in casa Roma dall'inizio della stagione. L'ex Arsenal salterà sicuramente le gare contro Wolfsberger, Cagliari e Sampdoria, mentre il suo rientro in campo dovrebbe verificarsi nel match di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach (in programma il 24 ottobre) o di ca mpionato contro il Milan (27 ottobre). Martedì 1 Ottobre 2019, 14:42







