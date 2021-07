Roma, l'indebitamento finanziario sale a 303 milioni. E RomaTv chiude i battenti

In attesa dello sbarco di Mourinho (domani alle 12 a Ciampino) e di un mercato che stenta a decollare, i Friedkin fanno i conti. In tutti i sensi. L'Indebitamento finanziario netto della Roma al 31 maggio, infatti, ammonta a 303,6 milioni di euro (+11,9 mln rispetto ad aprile). Questo quanto emerge dalla relazione finanziaria che il club giallorosso ha pubblicato su richiesta della Consob. Una perdita prevista già da tempo e che non riguarda solo la Roma vista la crisi da ricavi in tempi di Covid.

A giugno i Friedkin hanno versato altri 10,2 milioni di euro nelle casse della Roma per supportare le esigenze di working capital della Società. Un ulteriore inserimento di liquidità dopo l’aumento di capitale da 210 milioni e l’acquisto del club di dieci mesi fa. Un club fortemente indebitato ma che i Friedkin hanno intenzione di rilanciare sotto tutti i punti di vista. Per farlo bisogna aumentare i ricavi e ridurre i costi. Per il primo punto si punta a coinvolgere nuovi partner, sicuramente nuovi sponsor. Dopo l’accordo con la New Balance come marchio tecnico si attende il main ma finora non sono arrivate proposte considerate all’altezza.

Per quanto riguarda i ricavi da stadio per la stagione 2021/2022, è arrivata da giorni una parziale buona notizia: già da agosto gli impianti saranno aperti al 25%. La società ora potrà programmare almeno una parte della vendita di biglietti che riguarderanno la prima parte della stagione. Sui costi il taglio di forbice è forte ma oculato. Da oggi non andrà più in onda Roma Tv, fondata da Franco Sensi nel 2000 (quando si chiamava ancora Roma Channel) e a breve anche Roma Radio dovrebbe chiudere i battenti. I contenuti si sposteranno su Hub digitale, considerato più appetibile dalle nuove generazioni e meno dispendioso in fase di costo.

Alcuni dipendenti di Roma Tv verranno trasferiti sul nuovo canale digitale che sarà gratuito, almeno per i primi tempi. C’è poi da ridurre il monte ingaggi anche se l’intenzione anche in questo caso è quello di eliminare gli stipendi superflui (calciatori o staff non di primaria importanza) e trasferire quei costi su personalità più influenti sia in termini sportivi che di marketing. Mourinho ne è l’esempio vivente.

