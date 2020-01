Roma, è Ibañez il primo rinforzo di gennaio: trattativa avanzata con l'Atalanta per il difensore

#Ibanez: giocatore ha scelto offerta #ASRoma, più alta di quella del #BolognaFC. Operazione da 10 milioni. #Petrachi ha già accordo con #Atalanta: 2 milioni prestito e 8 per obbligo di riscatto. #Calciomercato — Matteo De Santis (@matteodesant) January 16, 2020

Giovedì 16 Gennaio 2020, 14:21

Si attendeva solo l'ufficialità per, ma l'affare rischia di saltare e, con tutta probabilità, saràil primo rinforzo dellaper il mercato di gennaio. La trattativa con l', per il passaggio in giallorosso del difensore brasiliano ma di origini uruguaiane, è in dirittura d'arrivo.Come rende noto Matteo De Santis, giornalista de La Stampa, laavrebbe superato la concorrenza del Bologna offrendo un ingaggio superiore al 21enne difensore e proponendo all'un prestito oneroso (due milioni di euro) con diritto di riscatto pari a otto milioni. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma i due club hanno già trovato un accordo di massima e l'affare potrebbe chiudersi a breve.Nessuna novità, al momento, per lo scambio con l'Inter. L'attaccante romano da ieri mattina è nella capitale, mentre il terzino umbro è a Milano. L'affare, però, rischia di saltare: oltre alle visite mediche, già superate, l'ha richiesto test fisici supplementari per Spinazzola, ma la Roma non avrebbe acconsentito alla richiesta dei nerazzurri. L'affare ora rischia seriamente di saltare.