Roma-HJK Helsinki 3-0, le pagelle: Dybala sul mondo, Matic a testa alta. Belotti assedia i finlandesi

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 6 Ringrazia il palo esterno nell’unico pericolo vero che corre la sua porta. Poi ammira lo spettacolo e soffre l’umidità

MANCINI 6 Pochi patemi ma solo perché ci sono pochi, pochissimi pericoli. Secondo tempo con maggiore coraggio.

IBANEZ 6 Si sposta al centro facendosi lasciare da Smalling il bugiardino per non avere effetti collaterali. Il primo è il giallo rimediato dopo 25 minuti. (1’st Smalling 6 Non può riposarsi, se lo metta in testa. Poco lavoro ma lo fa maledettamente bene.)

VINA 6 Sorpresa di serata, ma nemmeno troppo visto che una mini prova era andata in scena anche ad Empoli. Buoni un paio di break che se non altro attestano buona volontà e attenzione. (1’st Dybala 7: sul mondo. Primo pallone e magia della Joya che sblocca una partita strana. Di un altro livello)

KARSDORP 6 Vede Celik davanti a lui dopo essere partito in vantaggio. Deve rimontare e ci prova già stasera ma lo fa con parsimonia per un tempo. Poi si scioglie anche lui

MATIC 7 Ottanta in Europa, e il piglio non è mai cambiato. Gioca una marea di palloni, sempre a testa alta

CRISTANTE 6 Cammina su quel marciapiede che conosce a memoria. All’inizio qualche buca la schiva poi prova pure ad attraversare andando vicino al gol (19’st Camara 6: interessanti alcuni movimenti di infilata. Da rivedere con piacere)

SPINAZZOLA 6 Primo tempo tra sprint mal riusciti e qualche dormita in difesa. Nella ripresa va sul velluto

PELLEGRINI 7 Dorme per un tempo. Poi si sveglia e sono dolori: assist per Dybala e “panzata” per il 2-0 che chiude i giochi (22’st Bove 6: cresce di giorno in giorno)

ZANIOLO 7 Un po’ di rodaggio per scaldare il motore, nella ripresa aumenta i giri e diventa di nuovo decisivo con un assist che profuma di gol e tanti bei scambi con Belotti. L’ultimo porta al gol del Gallo (30’st Abraham sv: entra a coriandoli finiti)

BELOTTI 7,5 Fa espellere Tenho e tiene sotto assedio la difesa finlandese per un tempo. Poi diventa il puntale di un Alberto pre natalizio quasi perfetto. De Bellotti Gallico.

MOURINHO 7 Primo tempo compassato nonostante la superiorità numerica. Negli spogliatoi cambia pure la vernice alle pareti. E nella ripresa, col cambio modulo, è spettacolo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA