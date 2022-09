La Roma travolge l'Helsinki: 3-0. Dybala apre la festa

di Francesco Balzani

La Roma riparte di slancio anche in Europa. In un clima da sauna finlandese la squadra di Mourinho batte 3-0 l’Helsinki grazie una ripresa pirotecnica ingigantita dall’ingresso di Dybala e supera il record di imbattilità europea in casa (20 vittorie e 14 pareggi dal 2018). La Joya, infatti, era rimasto in panchina per un tempo. Nel quale la Roma si era ritrovata in superiorità numerica al 13’ per un fallo da ultimo uomo di Tenho su un Belotti in versione guerriero. Non è bastata mezz’ora però ai giallorossi per trovare il gol del vantaggio.

Mou nella ripresa ha cambiato tutto: modulo e uomini. Con la difesa a 4 la Roma si è mostrata più sicura ma il vero coraggio l’ha dato proprio Dybala che ha fatto esplodere i 61 mila dell’Olimpico con un’altra pennellata da artista puro. Pochi minuti dopo è arrivato il bis di Pellegrini dopo una discesa alla Zaniolo, di Zaniolo. Nicolò ci ha preso gusto e ha servito pure al Gallo l’occasione per alzare la cresta di fronte alla Sud. E’ mancato il gol, e il numero 22 se ne è rammaricato al momento del cambio.



