Roma, tegola per Mourinho: Cristante e Villar positivi al test rapido, molecolare per tutti

Tegola per la Roma di Mourinho. Alla vigilia di Genoa-Roma, infatti, due giocatori sono risultati positivi al test rapido per il Covid. Scattati immediatamente i test molecolari per tutto il gruppo.

Leggi anche > Un video e il lutto al braccio: la Lazio celebra il “suo" Galeazzi

Come ha fatto sapere il club giallorosso, i due giocatori positivi sono Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Entrambi sono vaccinati e asintomatici e sono stati messi in isolamento. Ora si attende nelle prossime ore il responso dei nuovi test, questa volta molecolari, per accertare le positività e capire se ce ne dovessero essere delle altre.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA