Roma-Genoa alle 12.30, le probabili formazioni: titolari Smalling e Pedro, Ballardini senza Perin

Appuntamento all'ora di pranzo all'Olimpico tra Roma e Genoa. Si intrecciano le esigenze Champions dei giallorossi e la corsa verso una salvezza tranquilla dei rossoblù. Vediamo quali potranno essere le scelte di formazione di Paulo Fonseca e Davide Ballardini.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA

Fonseca ha annunciato in conferenza che giocheranno Smalling e Pedro. Il difensore inglese è al rientro da titolare dal 31 gennaio e affiancherà nel reparto arretrato Mancini e Cristante. Scelte pressoché obbligate, vista la squalifica di Kumbulla e la perdurante indisponibilità di Ibanez, out al pari di Dzeko e Veretout, che resterà fuori almeno un mese dopo l'infortunio ai flessori della coscia destra riportato mercoledì a Firenze. Lo spagnolo darà invece, salvo sorprese, un turno di riposo a Mkhitaryan. Conferma per Borja Mayoral, anche se in campionato non segna da 5 partite. Lo stesso non si può dire con certezza di Lorenzo Pellegrini: anche lui, come Mkhitaryan, potrebbe riposare e scalpita El Shaarawy per una maglia da titolare. A centrocampo le scelte sono obbligate. Diawara e Villar in regia con Karsdorp a destra e il ballottaggio a sinistra tra Bruno Peres e Spinazzola con il primo in vantaggio. «È inumano giocare così tanto. Avere meno competizioni aiuterebbe, ma così è normale che ci siano così tanti infortuni». Così Fonseca

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL GENOA

Forfait dell'ultim'ora in casa Genoa. Mattia Perin e Goran Pandev non sono stati convocati per motivi fisici. Il portiere è alle prese con un leggero fastidio muscolare ed è stato lasciato a Genova per precauzione. Sciatalgia invece per l'attaccante italo-macedone. I due si aggiungono agli indisponibili Biraschi e Luca Pellegrini. Nella lista dei 23 rientra invece il centrocampista Rovella, che aveva saltato il derby per un trauma distorsivo alla caviglia ormai superato. A sostituire Perin all'Olimpico dovrebbe essere l'ex laziale Marchetti con Paleari e Zima partenti dalla panchina. Ballardini si augura sia la partita dei due ex Kevin Strootman e Mattia Destro. Quest'ultimo dovrebbe essere schierato titolare al fianco dell'uzbeko Shomurodov. I due sono favoriti rispetto a Scamacca e a Pjaca. A proposito di ex giallorossi, sulla destra agirà Zappacosta, con Czyborra che si riprenderà il posto a sinistra. Roma tradizionalmente campo ostico per il Genoa, che non vince in serie A in casa giallorossa dal 1990.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral. All.: Fonseca

Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All.: Ballardini.

