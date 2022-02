Roma-Genoa, l'arbitro Abisso nella bufera. Rosella Sensi: «Vicina a Mou, ora può capire tutto. Il silenzio non sempre è d'oro»

Il gol annullato a Zaniolo, l’espulsione di Nicolò e le parole di fuoco di Mourinho. Roma-Genoa si è conclusa tra le polemiche per l’ennesimo arbitraggio discutibile. Anche Rosella Sensi è intervenuta sul suo profilo Instagram rivolgendosi al tecnico portoghese contro il quale si giocò uno scudetto fino all’ultima giornata.

Ecco le parole dell’ex presidente giallorosso: «Da fuori può sembrare esagerato, ma quando ci sei dentro capisci tutto. E non è piacevole. Josè Mourinho lo sta vivendo sulla sua pelle, e gli sono vicina perché ci sono passata prima di lui. Con o senza Var, infatti, la Roma è stata spesso penalizzata. Forse se lo ricorda il mister quando era sulla panchina dell’Inter e ci furono episodi poco chiari. Con papà ne abbiamo viste e vissute tante: dalla rimessa di Aldair al rigore su Gautieri a Torino passando per quella rincorsa smorzata sull’Inter. Protestavamo, con forza. Perché il silenzio non sempre è d’oro. E anche questo Mourinho lo sa bene. Gli consiglio di tenere duro, perché vincere a Roma è bello anche per questo».

