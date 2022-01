Roma, Fuzato è positivo: terzo caso a Trigoria. Il portiere era andato in vacanza a New York

Dopo Borja Mayoral e un altro calciatore proveniente da Dubai c'è la notizia di un terzo positivo in casa Roma. A comunicarlo è il club con un comunicato: "L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore - vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare".

Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso. Il terzo positivo nella Roma, è il secondo portiere Fuzato, tornato da New York. Non è mai stato a contatto con la squadra ma in isolamento nonostante i tamponi negativi, perché era stato a contatto con un positivo.

