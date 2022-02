Roma, Friedkin dà spettacolo: tre suoi film candidati agli Oscar 2022

Dan Friedkin, proprietario della Roma, è un imprenditore a tutto tondo. Il business man, che sta cercando di riportare la Roma Calcio ai fasti del passato, ha ereditato nel 2017 dal padre la Friedkin group che si occupa in esclusiva della distribuzione e della vendita di vetture Toyota in diversi stati degli Usa. Ma Dan Friedkin non offre spettacolo solo in Serie A, ma anche al cinema. Il 56enne texano, infatti, è anche proprietario della Neon, la casa di distribuzione cinematografica.

Dal 2016, anno di nascita della Neon, infatti ha già raccolto 16 nomination agli Oscar e incassato più di 150 milioni di dollari. Il patrimonio di Friedkin ammonta a 4,4 miliardi di dollari e anche agli Oscar 2022 sarà presente alla Kermesse del film mondiale con ben 3 film.

Il primo è Flee, il documentario d’animazione danese di Jonas Poher Rasmussen, nominato per il miglior film d’animazione, il miglior film straniero e il miglior documentario. Flee, dunque, competerà anche contro Paolo Sorrentino nella categoria dei film stranieri, in un derby sull'asse Roma-Napoli.

Poi, Kristen Stewart è stata nominata come miglior attrice per il suo ruolo della principessa Diana in Spencer. Infine The Worst Person in the World, ha ricevuto due nomination: come miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale.

