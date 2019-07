Roma, Fonseca: «Voglio tornare in Champions e costruire una squadra ambiziosa»

«Non sarà la mia Roma, ma la Roma di tutti. Sono motivato insieme al mio staff tecnico e a Gianluca (Petrachi ndc) per costruire una squadra ambiziosa e che renda fieri tutti i nostri tifosi. Stiamo lavorando per costruire una squadra forte, abbiamo concretizzato tre acquisti e quando ne faremo altri lo comunicheremo, stiamo facendo le nostre scelte con criterio per rafforzare la rosa. Il presidente non ha fissato obiettivi concreti. Quello che io mi pongo è tornare in Champions». Lo ha detto il nuovo tecnico della Roma Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa di presentazione. Lunedì 8 Luglio 2019, 15:20







