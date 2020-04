Roma, Fonseca dà il via all'operazione Pedro, ex Barça

Prima Pedro a parametro zero, poi un mercato di scambi. La Roma progetta il futuro dovendo fare i conti con un bilancio in rosso e la crisi post coronavirus. Come accaduto lo scorso anno decisivo darà pure il lavoro di Fonseca dietro le quinte. Il tecnico portoghese, come ammesso dai diretti interessati, è stato decisivo per convincere Smalling, Veretout e Perez. Ora è il turno di Pedro, l’ex stella del Barcellona che sta per liberarsi a parametro zero dal Chelsea nonostante l’avvertimento di Joe Cole (“Pedro, Giroud e Willian sono tre giocatori di alto livello che sono stati grandiosi per il Chelsea e non andrebbero persi”). Difficilmente i Blues cambieranno idea. Sull’attaccante spagnolo la concorrenza non manca. A partire dall’Al Sadd dell’amico Xavi per finire al Betis Siviglia. Per questo Fonseca è intenzionato a sentirlo via telefono e convincerlo a scegliere la via di Roma che gli offrirebbe un ruolo da titolare in uno spogliatoio dove domina la lingua spagnola: da Villar a Perez passando per Fazio, Perotti e Ibanez. L’offerta della Roma prevede un triennale da 3 milioni a stagione, tetto massimo per i nuovi acquisti. Non male per un giocatore di 32 anni che in carriera ha collezionato: 3 Champions, 1 Mondiale, 1 Europeo, 5 campionati spagnoli, 1 Premier, 1 coppa Uefa e 2 Intercontinentali. Diventerebbe praticamente il giocatore più titolato, tra nazionale e club, della storia del club. A fare la differenza potrebbe essere la qualificazione in Champions della Roma resa possibile dalla possibile sospensione del campionato. In quel caso si potrebbe prendere in esame il ranking Uefa. E in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). Torniamo al mercato. Oltre a Pedro si punta agli scambi con altri club di serie A. Per esempio la Fiorentina che punta Florenzi e Spinazzola mentre a Roma sarebbero graditi Pezzella e Biraghi. Stesso discorso col Napoli interessato a Under e Karsdorp e che offre in cambio Hysaj. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 19:08



