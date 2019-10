«Quello che conta per noi è la prossima partita, scenderemo in campo con l’ambizione di vincere senza guardare troppo avanti e fare i conti. Non ci sono Pellegrini e Mkhitaryan ma altri calciatori che godono della mia piena fiducia». Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro il Wolfsberger. Mercoledì 2 Ottobre 2019, 19:01







