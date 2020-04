Kluivert, segnali di addio: "Alla Roma preferisco l'Olanda"

“L’Europeo è meglio della Champions. Italia o Olanda? Non ho dubbi… ”. Justin Kluivert non difetta di sincerità ma forse un po’ di furbizia davanti ai microfoni a volte potrebbe servire. L’attaccante giallorosso, in un’intervista rilasciata ad Helden Magazine, è stato piuttosto chiaro: “Dove preferisco vivere? In Olanda senza dubbio. E anche le donne olandesi sono migliori delle italiane anche se qui la risposta era difficile”. Poi la frase che ha fatto arrabbiare i tifosi romanisti: “Tra Europeo con l’Olanda e Champions con la Roma preferisco certamente l’Europeo. Ripensandoci col senno di poi mi sarebbe piaciuto continuare con l’Ajax, ma non mi pento delle mie scelte. Non rimpiango di aver lasciato l’Ajax, ma certamente mi sarebbe piaciuto essere lì. Penso che a tanti calciatori avrebbe fatto piacere. Direi che ora sta andando tutto bene. Molto influisce il fatto che ho giocato tanto e che sono tornato a segnare. Questa è la cosa più importante quando giochi all’estero. Purtroppo poi c’è stato il coronavirus”. E gli farebbe piacere pure tornare un giorno o l’altro: “E’ il mio sogno finire la carriera dove l’ho iniziata”. Frasi che sui social hanno scatenato diversi commenti di sdegno da parte dei tifosi giallorossi che invitano Kluivert a tornare in Olanda anche a causa di un rendimento non certo eccezionale in questa stagione e mezzo: 5 gol in campionato. Ma non è la prima volta che le interviste “estere” di Justin fanno discutere. Dopo appena un mese dal suo arrivo nella capitale disse: “In futuro mi vedo al Barcellona, è il mio sogno giocare lì”. E anche papà Patrick non ha usato giri di parole: “Mio figlio ha fatto male ad andare via dall’Ajax. Spero un giorno possa giocare col Barça”. Diciamo che in Catalogna hanno altri progetti. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 18:26



