Roma, ladri a casa di Fonseca: all'allenatore rubati tre orologi da 100mila euro

Furto in casa dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca. I ladri sono entrati nel suo appartamento in via della Lucetta, a Monteverde, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato recinzione del giardino. Grosso il bottino, tre orologi Rolex del valore di 100mila euro.

Il colpo, che sarebbe avvenuto presumibilmente la notte tra giovedì venerdì, a poche ore di distanza dalla partita di Europa League della squadra giallorossa con il Cska Sofia, è stato scoperto dal tecnico solo ieri pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 10:24

