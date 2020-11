Arriva Roma Department, il nuovo settore del club dedicato ai tifosi

Dan Friedkin riparte dalla città per far tornare il marchio di Roma grande pure nel mondo. E da un dipartimento che si dedichi a Roma e a tutte le realtà locali, da quelle comunicative a quelle istituzionali. È questo lo scopo con cui il nuovo presidente ha deciso di creare «Roma Department», il nuovo settore del club dedicato ai tifosi e alla città che lavorerà con tutti i dipartimenti cittadine tramite iniziative, eventi e un rapporto sempre più stretto e fisico con la tifoseria.

COSA E' - Una piattaforma cittadina, fortemente voluta dal presidente, da suo figlio Ryan e dal Ceo Guido Fienga che miri a non perdere di vista l'importanza del brand internazionale ripartendo però dal consolidamento con la sua base cittadina. Un po' quello che era mancato sotto la gestione Pallotta. I primi passi verso questo traguardo sono stati mossi già nei primi giorni dell'era Friedkin come dimostra la denominazione Romulus and Remus Investments riguardo la società designata dal Friedkin Group per l' acquisto del club e come attestato dalle tante iniziative benefiche e sociali in tempi di Covid. Tutti i comparti saranno coinvolti, compresa la squadra. La sede fisica sarà a viale Tolstoj all'Eur e a guidare il nuovo dipartimento sarà Francesco Pastorella, già manager di aziende italiane e internazionali e soprattutto anima della Fondazione Roma Cares in particolare nelle iniziative legate alla lotta al Covid.

