Diretta Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Allo Stadio Olimpico Roma-Fiorentina chiude la diciottesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno conquistato in settimana i quarti di finale di Coppa Italia, superando di misura il Genoa grazie ad un guizzo di Dybala. In campionato gli uomini di Mourinho vengono dall'esaltante pareggio di San Siro contro il Milan (2-2 partendo dal doppio svantaggio), ma faticano ancora a trovare continuità: un solo successo nelle ultime cinque partite. Ibanez è squalificato, Cristante e Mancini sono diffidati e rischiano di saltare la prossima contro lo Spezia (il 29 gennaio invece si prospetta la trasferta al Maradona contro il Napoli capolista). Zaniolo dà forfait all'ultimo minuto per virus intestinale: non sarà tra i convocati. Anche la Fiorentina ha superato gli ottavi di Coppa Italia con l'1-0 sulla Samp. I Viola hanno rialzato la testa dopo un avvio di stagione poco entusiasmante: tre delle sei vittorie totali sono arrivate negli ultimi cinque turni. Italiano è ancora privo di Sottil, Cabral, Mandragora e Martinez Quarta e alla vigilia ha detto di vedere i suoi ragazzi carichi e concentrati.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Jovic.

Dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

