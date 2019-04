Roma-Fiorentina 2-2: i giovani tengono a galla i giallorossi

C'è vita sul pianeta giallorosso. La Roma all'Olimpico contro la Fiorentina non entusiasma, ma mostra qualche timido segnale di ripresa, sfiorando la vittoria, dopo essere stata in svantaggio per due volte. Gli uomini di Ranieri ci provano fino alla fine ad agguantare i tre punti che li avrebbero rimessi in corsa per il quarto posto, ma ancora una volta il passo falso delle avversari (Milan e Lazio in particolare) non viene sfruttato dai giallorossi. Sabato a Genova contro la Sampdoria passa l'ultimo treno che porta in Europa.



Nella Roma hanno brillato soprattutto i giovani, ad iniziare da Zaniolo. Per la prima mezz'ora il talentino giallorosso è stato una sorta di faro nel buio dell'Olimpico, rincorrendo ogni avversario e provando ad illuminare il (non) gioco della Roma con i suoi assit. Il primo gol della Roma, quello del 1-1, nasce proprio da una combinazione tra due classe '99: cross di Kluivert e colpo di testa vincente di Zaniolo. Le altre note positive arrivano dal ritorno in campo di Pellegrini e Under, che hanno contribuito a rendere più vivace il gioco della squadra di Ranieri. Sono due recuperi importanti.



Parliamoci chiaro: la Roma non è guarita, non è tornata ad essere una squadra, cosa che forse non è mai stata nel corso di tutta la stagione, e alcuni giocatori sono ancora lontani da un rendimento ottimale. Ma finalmente all'Olimpico si è vista una squadra che mentalmente ha saputo reagire alle difficolta: per due volte ha riacciuffato la Fiorentina passata in vantaggio, e nel secondo tempo ha sfiorato la vittoria. E, a tratti, anche il ritmo impresso alla gara dai capitolini è sembrato superiore a quello visto contro il Napoli e la Spal.



La classifica, però, parla chiaro: il punto conquistato contro la Fiorentina non basta a rimettere in carregiata la Roma. L'Inter, con la vittoria contro il Genoa, ha praticamente ipotecato il terzo posto, e domani anche l'Atalanta, vincendo contro il Bologna, può superare i giallorossi.



Perdura il digiuno di gol di Dzeko davanti ai propi tifosi, così come continuano a faticare Nzonzi e Cristante, sempre in ritardo sul centrocampo della Viola nel primo tempo. Anche Kolarov continua ad essere un lontano parente del giocatore ammirato la scorsa stagione.



Mancano otto partite alla fine del campionato, immaginare la Roma tra le prime quattro è un esercizio di ottimismo che non ci sentiamo di sottoscrivere, ma conquistare almeno l'ingresso diretto in Europa League è un obiettivo che NON cambierebbe il senso della stagione dei giallorossi, che rimarrebbe comunque negativa, ma servirebbe almeno a non disperdere parte del coefficiente Uefa così faticosamente creato in queste ultime stagioni.







Ultimo aggiornamento: 00:22





© RIPRODUZIONE RISERVATA