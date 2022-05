Roma-Feyenoord, Totti è a Tirana: pranzo col premier albanese Rama

Ora ci sono proprio tutti. A seguire la "sua" Roma dagli spalti, nella finale di Conference League con il Feyenoord, ci sarà ufficialmente anche Francesco Totti. Lo storico Capitano è arrivato a Tirana poco dopo mezzogiorno invitato speciale della federcalcio d'Albania, e dall'aeroporto è andato direttamente a un pranzo organizzato dalla federazione stessa a cui hanno preso parte il presidente dell'ente, Armando Duka, e il Premier albanese Edi Rama, tifoso juventino dichiarato ma per questi giorni "convertitosi" in simpatizzante romanista («amo l'Italia»), che ha conversato a lungo con Totti.

Pranzo speciale a Tirana

Nel pranzo a Tirana presenti anche gli ex romanisti Aldair, Vincent Candela e Gigi Di Biagio. Dopo pranzo Totti si è recato in albergo, al Plaza, a un paio di centinaia di metri dalla fan zone dei supporter del Feyenoord. Intanto vengono segnalati gli arrivi a Tirana anche di Antonello Venditti, dell'attore Edoardo Leo e dell'ex presidente dei giallorossi Rosella Sensi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA