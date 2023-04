Roma-Feyenoord, Colosseo assediato dagli ultrà: 200 romanisti incappucciati tentano l'assalto agli olandesi

di Redazione web

Notte di tensione in zona Colosseo a Roma, per il rischio scontri tra gli ultrà giallorossi e gli olandesi del Feyenoord. Una trentina di tifosi stranieri si sono riuniti a bere nel pub irlandese Shamrock, sorvegliati a stretto contatto dalla polizia in assetto antisommossa. Circa 200 ultrà, presumibilmente romanisti, hanno provato a raggiungerli poco prima della mezzanotte.

Gli assalitori sono stati respinti dalle forze dell’ordine, gli agenti hanno evitato il contatto tenendoli a distanza e disperdendoli nell’area di via Fori Imperiali e Collo Oppio. Gli olandesi sono stati poi scortati agli alberghi e gli agenti hanno continuato a presidiare la zona per tutta la notte.

Nonostante il divieto di vendita di biglietti, e quindi di assistere al ritorno di Europa League, gli hooligans olandesi sono sbarcati in città e già ieri si sono fatti notare il centro. Tantissime le foto e le provocazioni social. La barcaccia, a piazza di Spagna, è stata transennata per evitare che venisse assaltata, come era già successo nel 2015. Ieri in città c'erano 400 uomini delle forze dell'ordine in più rispetto alla media. Oggi, il giorno della partita, in tutto saranno 1.500 gli agenti in campo.

