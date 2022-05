Roma-Feyenoord, l'Olimpico apre ai tifosi: «Qui la nostra voce, il nostro cuore a Tirana». Da domani la prelazione

Tra una settimana esatta la Roma di Josè Mourinho si gioca tutto. Dopo più di 30 anni i giallorossi hanno l'opportunità di alzare al cielo un trofeo europeo e i tifosi sono in trepidante attesa che arrivi il 25 maggio. Contro gli olandesi del Feyenoord, la Roma si giocherà la finale di Conference League e la società cerca di correre in aiuto dei tanti tifosi che purtroppo non potranno essere a Tirana, nella serata più importante della stagione.

Leggi anche > Roma verso il Feyenoord ma Mou pensa al Torino: «Fuori dall'Europa? Non è impossibile»

Dopo il caos biglietti che si è registrato negli ultimi giorni, la AS Roma invita i suoi tifosi allo stadio Olimpico per guardare tutti insieme la partita. «La nostra voce sarà all'Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana», questo lo slogan apparso sul sito ufficiale della società giallorossa.

Dopo i biglietti sorteggiati, voli cancellati, hotel che se ne approfittano e ora anche la piaga bagarini con prezzi che per due biglietti arrivano a toccare anche i 10mila euro, la Roma vuole riempire l'Olimpico per la finale di Conference League.

Il comunicato ufficiale apparso sul sito recita: «La nostra voce sarà all'Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa.

Lo sappiamo, avremmo voluto esserci tutti. Per la finale di Conference League con il Feyenoord, avremmo fatto qualsiasi cosa per starle vicino. Per farle sentire tutto il nostro amore. Ma la Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti. Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi.

Una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto 'Superiamo gli ostacoli'. Nello specifico, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l'acquisto di ulteriori apparecchi radio da fornire ai tifosi non vedenti che si recano allo Stadio. Inoltre il progetto prevederà, attraverso l’attività sportiva/riabilitativa, l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche.

LA PRELAZIONE ABBONATI

Hanno sostenuto la squadra dall'inizio alla fine della stagione, senza mai lasciar vuoto il proprio seggiolino. Molti hanno provato a vincere un biglietto per la finale di Tirana e ora li attendiamo nella loro casa, lo Stadio Olimpico: per questo motivo, abbiamo riservato a tutti gli abbonati un trattamento speciale per l'acquisto dei tagliandi del 25 maggio. Dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 euro a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. I biglietti non saranno cedibili.

VENDITA LIBERA

Questa fase partirà alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 euro. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA