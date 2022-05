Roma-Feyenoord 0-0, la diretta. Mou con Zaniolo e Mkhitaryan dietro Abraham

Il grande giorno è arrivato. La Roma si gioca la Conference League in finale a Tirana contro gli olandesi del Feyenoord, la prima finale europea per i giallorossi da quella di 31 anni fa, nel 1991, contro l'Inter. Jose Mourinho sceglie la formazione tipo per giocarsi la coppa: Rui Patricio tra i pali, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, centrocampo di qualità con Karsdorp e Zalewski sulle fasce, Cristante avanti alla difesa e Pellegrini e Mkhitaryan ai suoi fianchi, e infine Zaniolo a supporto di Abraham. Gli olandesi rispondono con Bijlow in porta, Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia in difesa, Korku e Aursnes a centrocampo, Nelson e il gioiellino Sinisterra sulle fasce e Til dietro l'unica punta Dessers.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 21:13

