La Roma femminile campione d'Italia: vince lo scudetto con il 2 a 1 alla Fiorentina. Totti: «Siete nella storia»

La Roma femminile sul tetto d'Italia. Le giallorosse vincono il primo scudetto della loro storia grazie al successo per 2 a 1 sulla Fiorentina. In un "Tre Fontane" tutto esaurito, le ragazze di coach Spugna vincono matematicamente il tricolore.

Roma campione d'Italia: la femminile vince lo scudetto

Con i tre punti conquistati contro le viola, la Roma vola a +14 sulla Juventus e lo scudetto diventa matematico. I gol della partita di oggi sono stati di Greggi e Bartoli per la squadra di casa e di Mijatovic per la Fiorentina.

Onorato: «Complimenti alle ragazze»

«Complimenti alle ragazze della As Roma per la trionfale vittoria del primo storico scudetto in un campionato giocato sempre da protagoniste. Un traguardo meritato in una stagione straordinaria, che si aggiunge alla conquista della Supercoppa e che proietta le giallorosse nell’eccellenza del calcio nazionale ed internazionale. Complimenti alle atlete e alla società, che ha saputo creare un gruppo sano, determinato e all’altezza delle sfide più prestigiose. Con il sindaco Gualtieri le aspettiamo in Campidoglio per tributare loro il meritato omaggio della città e per festeggiare insieme». Lo dichiara l'Assessore a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

«Siete nella storia della società»

Anche il simbolo per eccellenza della As Roma - Francesco Totti - ha voluto fare i complimenti alle ragazze di coach Spugna. Su Instagram, il Pupone, ha pubblicato un post per celebrare il traguardo raggiunto.

«Vincendo lo scudetto con la squadra della mia città e con i colori del mio cuore ho realizzato il sogno di una vita. Oggi lo avete realizzato voi, da oggi il vostro nome sarà nella storia di questa società. Viva la Roma campione d'Italia!», ha scritto sui social.

