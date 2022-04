La Roma recrimina: gli errori arbitrali valgono 7 punti e la zona Champions

Ridurre il gap. A Trigoria era imperativo dopo il settimo posto dello scorso anno e i distacchi abissali dalle big. Oggi la Roma è a -5 dal quarto (con Fonseca era a -12 e -11) come non accadeva dal 2019 a cinque giornate dalla fine. Una piccola impresa di Mourinho, ma quel gap potrebbe essere stato anche annullato. Cosa lo ha impedito? Gli arbitri. Si può discutere dei modi e delle lamentele dello Special One ma non degli errori che hanno tolto alla Roma almeno 7 punti in campionato. Ieri a Napoli con il rosso a Zanoli e il rigore concesso a Zaniolo (da Bergonzi a Bergamo tutti hanno concordato sulla necessità del penalty) la Roma sarebbe potuta andare a -3 dai bianconeri. Ma a pesare è soprattutto l'arbitraggio di Orsato nel confronto con la Juve all'andata. Il gol di Kean viziato dal colpo di braccio di Cuadrado e la rete annullata ad Abraham per concedere il rigore, ignorando la regola del vantaggio oggi pesano tutto quel gap di cui parliamo. A questo si aggiunge il mancato rigore a Zaniolo nel derby d'andata, il gol annullato allo stesso Nicolò al 95' di Roma-Genoa, i rigori non concessi contro il Milan e le sviste col Venezia. Una marea di errori (nonostante il Var) che oggi pesano tantissimo in una corsa alla Champions che appare ormai complicata.

I Friedkin hanno scelto il basso profilo, affidando a Mourinho la gestione comunicativa, ma nella prossima riunione di Lega verranno chieste spiegazioni. Intanto, c'è da registrare la crescita di un gruppo che non perde dal 9 gennaio. Quel giorno, dopo la rimonta subita proprio dalla Juve all'Olimpico, Mou aveva invitato la squadra ad andare nella sua direzione e non viceversa. Obiettivo raggiunto: la Roma è prima nella classifica degli ultimi 3 mesi ma è anche la squadra che segna più nei minuti finali e quella che sfrutta di più i cambi in panchina. Chiedere a Perez o El Shaarawy.

Progetti per il futuro: contatti con Matic, in uscita dal Manchester United. Parte alle 15, infine, la vendita libera per Roma-Leicester. Si prevede il sold out entro stasera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 09:21

