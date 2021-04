Roma, El Shaarawy ko: lesione al flessore, salterà la sfida di Europa League con l'Ajax

Roma, ancora brutte notizie dall'infermeria per Paulo Fonseca. Contro l'Ajax, nell'andata dei quarti di Europa League, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno anche di Stephan El Shaarawy.

L'attaccante, uscito per un problema muscolare durante la gara di sabato contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al flessore destro. Le condizioni di Stephan El Shaarawy saranno monitorate giorno per giorno, ma sicuramente l'attaccante non potrà essere convocato per la gara europea di giovedì prossimo, in casa dell'Ajax.

