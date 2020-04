Dzeko, la sua maglia all'infermiere di Potenza che aveva scritto il nome del bomber sulla tuta da lavoro

Un sorriso in mezzo a lacrime e sudore. A regalarlo ad un infermiere di Potenza in piena lotta contro il Covid-19 è stato Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, due giorni ha ha letto sulle pagine de Il Romanista la storia di Giuseppe, un infermiere di Potenza in prima linea nella lotta al Covid. Per far felice suo figlio, Alfredo, di cinque anni, e rendere meno pesante per tutti questa situazione, l’infermiere si è scritto sulla tuta "Dzeko 9", un modo per avere, ancora di più, forza e coraggio in questi giorni difficili. La foto è stata segnalata a Dzeko che insieme alla sua famiglia ha voluto fare un regalo all’infermiere-tifoso inviando a papà e figlio una maglia blu con il numero 9 dell’attaccante e una dedica di cuore. Un piccolo gesto dal valore enorme per una famiglia unita dall’amore per la Roma. Non il primo gesto di solidarietà da parte del club giallorosso che in questi giorni così difficili ha inviato pacchi alimentari, tablet e materiale sanitario ai tifosi più bisognosi oltre a sostenere diverse campagne di sostegno ad ospedali e Protezione Civile. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 12:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA