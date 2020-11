Roma, over di top con i super trentenni che fanno la differenza

Over the Top. In tutti i sensi. La Roma di Fonseca, dopo la prestazione sopra le righe con la Fiorentina, ora sogna in grande considerato che le altre big (Milan a parte) faticano a correre con continuità. Il quattordicesimo risultato utile di fila sul campo e i progressi di gioco e rendimento mettono i giallorossi in piena corsa Champions. E sugli scudi ci sono cinque over 30. Mirante sta conoscendo il punto più alto della sua carriera alla florida età di 37 anni. Il portiere è titolare inamovibile almeno in campionato e ha trasmesso sicurezza a tutto il reparto contribuendo pure a un paio di assist contro Benevento e Fiorentina.

Davanti a lui il totem Smalling voluto con forza e strappato all’ultimo minuto al Manchester United. Nelle due gare con il trentenne inglese in campo la Roma non ha subìto gol e ha visto migliorare pure le prestazioni di Mancini e Ibanez. «Non è un caso», sorride Fonseca. Che può godersi pure quei tre vecchietti lì davanti che nulla hanno da invidiare ai tridenti di Inter o Napoli. Dzeko (35 anni), Pedro (33) e Mkhitaryan (31) hanno già partecipato a 6 gol dei 13 realizzati dalla Roma in campionato, sette se si aggiunge il colpo di testa di Dzeko contro il Milan su assist di Pellegrini. Nove addirittura se si prendono in considerazione anche i due assist in Europa League. Progressi importanti anche da Lorenzo Pellegrini che over 30 non è, ma è il vice capitano di una squadra finalmente convincente.

Un tesoro che ha anche il suo lato negativo. Fonseca, infatti, non sta trovando nelle riserve quelle certezze che possono permettere alla lunga di far rifiutare i big “vecchietti”. Per questo a gennaio Friedkin potrebbe tornare sul mercato e rinforzare una panchina ancora non da Champions. Infine una nota di colore: dopo le dimissioni dalla Roma per il caso Diawara (che sarà discusso mercoledì nel ricorso presentato dai giallorossi), Pantaleo Longo, l’ex Segretario Generale, firmerà un contratto di tre anni proprio con l’Hellas Verona.

