Roma, caccia al bomber: Kean, Thauvin o Mertens

Liverpool, Napoli e Marsiglia. Oltre all’affaccio sul mare le tre città condividono pure gli interessi della Roma che cerca un attaccante per affiancare (o sostituire) Dzeko. I nomi nel mirino sono quelli di Kean (Everton), Mertens (Napoli) e Thauvin (Olympique) E nel week end sono arrivate notizie contrastanti sui tre giocatori.



LA BRAVATA DI MOISE - La più eclatante arriva proprio da Liverpool dove Kean ha combinato un’altra bravata. Nonostante l’Inghilterra sia ferma per il lockdown causato dal coronavirus, infatti, alcuni post sui social media sembrano mostrare il giovane centravanti italiano violare le norme restrittive del governo. Kean avrebbe organizzato un grosso party a casa sua, condiviso da lui stesso su un gruppo privato di Snapchat e frammentato dal Mirror in alcuni fotogrammi. Belle ragazze, balli sfrenati, lap dance e compare anche la scritta provocatoria: “Quarantena pulita”. Durissima la risposta del club: “L’Everton Football Club è rimasto inorridito nell’apprendere un incidente in cui un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili”. Se a questo si somma lo scarso rendimento dell’ex juventino viene da pensare che sarà messo subito sul mercato. E la Roma punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto anche grazie all’aiuto di Raiola.



THAUVIN DICE NO - Anche perché l’altro obiettivo dall’estero si allontana. Thauvin in una diretta social è stato chiaro riguardo una sua possibile cessione ai giallorossi: ““Ho combattuto per tornare e pensate che me ne andrò così? Sto bene dove sono. Resto a Marsiglia. Ti sto dicendo: rimango! Quindi il dibattito è chiuso”. Nessuna ombra di dubbio dunque per Thauvin che aggiunge: “Sai benissimo cosa rappresenta il club per me. Sto bene. Inoltre ho perso una stagione. Parto proprio ora che giocheremo in Champions League?”. Resta in corsa Mertens per il quale però la Roma deve superare una fitta concorrenza. In particolare quella di Inter e Chelsea che non avendo gli stessi limiti di tetto stipendi della Roma possono garantire al belga (che si libera a parametro 0) un contratto più ricco. Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 20:49



