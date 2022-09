Mourinho ritrova Dybala: pronto per sfidare l'Inter

di Francesco Balzani

ROMA - È tornato. Sano e salvo come si dice esageratamente in questi casi. Alle 6,45 di ieri mattina Paulo Dybala è sbarcato con un volo diretto da New York nella capitale e poco prima di pranzo è stato sottoposto ai controlli medici che non hanno evidenziato particolari problematiche fisiche. La Joya ha effettuato lavoro individuale nel pomeriggio visto il lungo viaggio e oggi svolgerà un test col gruppo. Se non avvertirà fastidi partirà con Pellegrini e compagni verso Milano dove domani alle 18 si gioca il big match con l’Inter. Una gara dai mille significati per Paulo. In estate, infatti, i nerazzurri lo hanno sedotto e abbandonato prima che irrompesse la Roma di Mourinho a distruggere gli indugi.



