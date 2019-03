Roma, confronto Di Francesco-squadra: nessun ritiro anticipato

Ore complicate in Casa Roma. Riunione nelle notte all'Olimpico tra i dirigenti subito dopo la pesante sconfitta del derby; poi oggi alla ripresa degli allenamenti in vista della Champions, il faccia a faccia tra Eusebio Di Francesco e la Roma.



Nel momento più delicato dell'anno il club giallorosso cerca le soluzioni ai suoi problemi; e tra quelle immediate non è stata individuato il ritiro anticipato in vista della trasferta di Champions a Oporto. I giocatori si sono ritrovati stamattina per l'allenamento in vista del ritorno degli ottavi, e il tecnico ha parlato nello spogliatoio, dopo aver lamentato ieri l'ennesimo passaggio a vuoto mentale della squadra. Subito dopo la partita, nello spogliatoio dell'Olimpico si erano invece riuniti i dirigenti, guidati dal vicepresidente Mauro Baldissoni, mentre Di Francesco era in conferenza stampa.



In mattinata era circolata l'ipotesi di anticipare il ritiro in vista del Porto, ma a oggi non è questa la via scelta dalla Roma.

