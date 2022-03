Roma, nel derby con la Lazio torna il vecchio stemma ASR: i meme dei tifosi in delirio

I tifosi della Roma in delirio questa mattina dopo l'annuncio della società. I giallorossi, infatti, nel derby contro la Lazio del prossimo 20 marzo scenderanno con una maglia speciale, con il vecchio stemma (con il logo ASR) tanto caro alla tifoseria.

«Uno stemma speciale, per una partita speciale», annuncia la Roma sui social. La notizia ha ovviamente estasiato i tifosi, davvero molto affezionati al vecchio stemma che era stato sostituito da quello attuale nel 2013, nei primi tempi della presidenza Pallotta. Fu proprio quello il primo episodio che fece incrinare i rapporti tra l'imprenditore di Boston e i tifosi giallorossi.

L'attuale proprietà, quella dei Friedkin, ha invece mostrato spesso una certa sensibilità sul tema, inserendo il vecchio stemma, ad esempio, sulle mascherine indossate da Dan e suo figlio Ryan e poi messe in vendita, così come nella maglia blu di questa stagione. Ed ora che la prima maglia con il vecchio stemma è in vendita online e negli AS Roma Store, si preannuncia un clamoroso boom di vendite. Una possibilità confermata anche da alcuni meme realizzati questa mattina dai sempre attivissimi tifosi sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 13:18

