Roma, Zaniolo flop e Abraham dove sei? Mou, spalle al muro: Pellegrini torna nel 2023

di Francesco Balzani

A luci spente fino al prossimo autogrill, che è la sosta per il Mondiale. La Roma, reduce da un derby orrido, prova a stringere i denti in vista delle ultime due sfide di campionato. E spera di ritrovare i colpi di quei giocatori che stanno clamorosamente bucando la stagione. Tra loro Pellegrini che però ha dovuto alzare bandiera bianca: lesione di primo grado al flessore e arrivederci al 2023.

La speranza è che domani si riaccenda la lampadina ad Abraham e Zaniolo, in coppia appena 3 gol in campionato. L’inglese non aveva mai segnato così poco in carriera nelle prime 13 giornate, Nicolò ha trovato il 4° palo in un derby. Una questione di (poca) qualità. Nuova energia può portarla Volpato che sostituirà proprio Pellegrini sulla trequarti.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 19:40

