Roma, "l'ultima cena" di De Rossi: con la squadra in centro prima dell'addio

di Gianluca Lengua

Giovedì 23 Maggio 2019, 23:21

De Rossi porta a cena la squadra a tre giorni dalla sua partita di addio. Il capitano giallorosso ha invitato i suoi compagni al ristorante di sushi Zuma in via del Corso per trascorrere una serata provando a non pensare al tributo commovente che gli dedicherà l'Olimpico domenica sera.Presente tutta la rosa ad eccezione di, il primo ad arrivare è statointorno 21.30, poi il resto dei compagni. Ultimo propriocon Mirante, Pellegrini e Nzonzi, al termine della cena è previsto un after party. Per l’occasione Claudioha fissato gli allenamenti di domani nel pomeriggio (ore 16).