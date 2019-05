Roma, De Rossi e Sarah volano in Giappone. La moglie su Instagram: «Il ragazzo sta bene»

Daniele De Rossi si sta mettendo alle spalle la tristezza grazie alla moglie Sarah Felberbaum e agli amici più stretti. Il centrocampista sta provando a reagire alla separazione da uno dei suoi più grandi amori a cui è stato costretto a dire addio. La sera stessa dello straziante giro di campo, Daniele è stato protagonista di una cena a sorpresa in un ristorante del centro a due passi da Trastevere, mentre il giorno dopo la partenza per il Giappone assieme alla moglie, destinazione Tokyo. In una foto pubblicata su Instagram proprio da Sarah si vedono i due con uno sguardo sereno e un volto sorridente. Nella didascalia il titolo della canzone degli Who «The kid is alright», il ragazzo sta bene. Mercoledì 29 Maggio 2019, 18:21







