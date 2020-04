Il ct Mancini: "Zaniolo? Sta recuperando, c'è tutto il tempo per riconvocarlo"

Ha mandato un chiaro segnale alla Juve (“Da qui non mi muovo. Voglio restare a lungo”) e si sta preparando per un doppio ritorno: con la Roma e con la Nazionale in vista degli Europei del 2021. Zaniolo è fermo, e lo sarebbe stato anche senza il coronavirus visto il grave infortunio al ginocchio. Ma alla possibile ripresa del campionato a giugno si riaffaccerà in campo, senza fretta ma con la speranza di poter giocare almeno le ultime gare. Il ct Mancini gli apre le porte «Per Zaniolo vedremo, speriamo recuperi al 100%. È un ragazzo giovane che può ancora migliorare e può coprire diversi ruoli, è una fortuna sia per lui che per noi. Ci siamo sentiti all'inizio, poi dopo stava abbastanza bene, ma l'importante è che stia continuando». Intanto Nicolò, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato di non volerne sapere di essere ceduto: “"La Roma per me è tutto, mi ha regalato emozioni indescrivibili a partire dall’esordio al Bernabeu. Mi ha fatto esultare, giocare all’Olimpico e sentire amato dai tifosi. Quindi, non vedo il motivo per cui debba cambiare e spero di rimanere qui per tantissimi altri anni”. La palla passa a Pallotta, o Friedkin? Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 18:19



