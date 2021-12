Roma, Cristante: tampone negativo, domani sarà a Bologna.

Bryan Cristante è risultato negativo al Covid-19, in serata svolgerà le visite di idoneità e domani mattina raggiungerà la Roma a Bologna. Non sorride, invece, Afena-Gyan che oggi è risultato positivo al Coronavirus: «In seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena-Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19», ha scritto la società in un tweet. Il calciatore resterà in isolamento fino a quando non si negativizzerà. Cristante, invece, siederà in panchina al Dall’Ara e non è escluso che Mourinho possa concedergli una chance nonostante i 10 giorni di quarantena a cui si è sottoposto: «I giocatori non hanno sintomi da tanti giorni, si stanno allenando benissimo a casa, ma con il nostro controllo», ha detto lo Special One in conferenza stampa. Resta positivo Villar.

«Domani sosterrò i miei compagni davanti alla TV. In attesa di risultare negativo e di tornare ad allenarsi. Forza Roma», ha scritto in un tweet il giovane attaccante giallorosso.

Tomorrow I’ll be supporting my teammates from in front of the TV. Waiting to test negative and to return to training. Forza #ASRoma 💛❤️ pic.twitter.com/befeTcSHYP — Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) November 30, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 20:30

