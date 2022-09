DemoCristante, l'indispensabile: da Mourinho alla Roma a Mancini in Nazionale, lui c'è sempre

di Francesco Balzani

In molti lo criticano, ma tutti lo vogliono. Bryan Cristante è uno di quei titolari che non fa rumore, che nelle formazioni estive parte sempre fuori ma che poi finisce per giocare più minuti di tutti.

Nella Roma, ma anche in Nazionale come dimostrano i 180' spesi contro Inghilterra e Ungheria. Due prestazioni di buon livello per il centrocampista che si era rivelato molto utile anche nell'Europeo vinto un anno fa. Successi agro-dolci quelli dell'Italia come ha riconosciuto lo stesso Cristante che avrebbe voluto giocare il primo Mondiale della sua carriera. Si consolerà con la Roma l'ex atalantino che in questo inizio stagione è stato l'unico giocatore della rosa insieme a Ibanez a essere partito sempre dal primo minuto. Mourinho, così come Di Francesco e Fonseca, rinunciano raramente al lavoro di sacrificio di Cristante che anche nello spogliatoio è considerato uno dei leader proprio come aveva profetizzato De Rossi durante la conferenza stampa d'addio.



