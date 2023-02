Roma-Cremonese 1-2, le pagelle: Kumbulla disastroso, Cristante irritante, Pellegrini smarrito, Mou sbaglia tutto

di Francesco Balzani

La Cremonese si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo 2-1 la Roma all'Olimpico. Ora la squadra lombarda se la vedrà, in doppia sfida, con la Fiorentina.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Rui Patricio 5,5: Si ritrova Dessers a cena senza averlo invitato, ci aveva pensato Kumbulla. Poi si presenta pure Celik. E finisce male

Mancini 5: Sembra pensi più a discutere che a incidere su un reparto che senza Smalling annega negli errori. (1’st Zalewski 5,5: Entra quando tutto è incasinato)

Kumbulla 4: Ingoia un Dessers amaro quando se lo lascia scivolare via come farebbe un principiante. Un errore enorme. (1’st Smalling 5: Kumbulla gli ha lasciato il posto e pure qualche insicurezza)

Ibanez 4: Ha di nuovo quel friccichio nelle gambe che gli ha procurato più di un problema nel recente passato. Esplode quando scivola su Okereke che trova l’azione dello 0-2.

Celik 4: Cose turche, in senso negativo. Nella ripresa arriva pure l’autogol che lo consegna alla storia degli psicodrammi della Coppa Italia

Tahirovic 4,5: Gli appunti lasciati da Matic li ha letti male. Inesperienza, tanti errori e un tiro che poteva andare meglio. (12’st Abraham 5,5: assist per Belotti, ma riesce a cogliere il palo pure quando sarebbe più difficile beccare un sei al Superenalotto)

Cristante 4,5: A volte sbaglia anche quando non è pressato mostrando una predisposizione a giocare la palla dietro come al Sei Nazioni. Diventa irritante. (1’st Matic 5,5: prova a portare sapienza, ma l’autorete di Celik intoppa i canali di comunicazione)

El Shaarawy 5: Cerca fondi che non ci sono, trova pochi spunti e non dà quell’ampiezza che servirebbe in zona offensiva.

Pellegrini 4,5: Un concentrato di intenzioni lasciate a metà. Sembra quasi pattinare sul campo. Anche su calcio piazzato non fa la differenza, a dire il vero non la fa da un po’.

Volpato 5: Danza bene ma l’ultima nota non sempre è seguita alla perfezione. Tocca troppe volte il pallone e alla fine le buone intenzioni non bastano più. (1’st Dybala 5,5: ci prova. Ma la notte è davvero troppo buia)

Belotti 5,5: Sarebbe tempo, finalmente, di fare un po’ il Gallo cedrone e svestire i panni del pollo. Ripresa almeno combattiva con un gol che vale zero.

Mourinho 4: Rischia tanto con un turn over sorprendente e l’esclusione di Dybala. Anzi rischia troppo, visto che in ballo c’è un trofeo e vista la fine che aveva fatto il Napoli nel turno precedente. Nella ripresa smantella la Roma che aveva messo in campo, e fa anche peggio. Sconfitta pesante.

