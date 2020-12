Roma, lunedì e in tv il sorteggio di Europa League: Benfica e Lille i pericoli principali. Ripercorriamo la storia europea dei giallorossi con le pagine di Soccerdata

La Roma entrata in pompa magna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021, con il primo posto nel girone ottenuto giovedì scorso, permette di aggiornare il ricco quadro statistico in Europa del club della Capitale. Intanto, come testa di serie, la squadra di Fonseca potrà affrontare solo 15 club: SALISBURGO, OLYMPIACOS, DINAMO KIEV, KRASNODAR (dalla Champions). Poi MOLDE, SLAVIA PRAGA, BENFICA, GRANADA, REAL SOCIEDAD, BRAGA, LILLE, MACCABI TEL AVIV, ANVERSA, WOLFSBERG, STELLA ROSSA.

Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, nel quartier generale della Uefa a Nyon, lunedì 14 dicembre alle ore 12. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming sul sito skysport.it. Si giocherà il 18 e il 25 febbraio, con la Roma che disputerà il ritorno in casa, in qualità di testa di serie.

Le belle prestazioni dei giallorossi nel girone di Europa League (4 vittorie e primo posto) fanno tornare alla mente la lunga e ricca storia europea del club della Capitale, ripercorsa proprio in questo periodo da Soccerdata. La casa editrice di Varese, ideata dal saggista e storico Marco D’Avanzo, ripropone un prezioso volume con la lunga storia europea della Roma, dal 1931 a oggi, dagli esordi nella Coppa dell’Europa Centrale (poi Mitropa Cup) fino alla semifinale in Champions League del 2018 e all’Europa League della scorsa edizione. Un viaggio statistico e particolareggiato nei numeri ma anche nei ricordi, unico nel suo genere, dove campeggia la vittoria in Coppa delle Fiere nel 1961, la finale di Coppa Campioni nel 1984, m anche tante partecipazioni dimenticate in eventi come Coppa delle Alpi, Intertoto Cup, Anglo-italiano. Roma (1931-2020) si presenta con 300 pagine tutte a colori, con tutti i tabellini completi delle gare della Roma in 11 competizioni internazionali disputate. Il libro si inserisce nella serie European Club in International Competitions che comprende tanti top club europei. Acquistabile solo via mail (euro 35), all’indirizzo info@soccerdataweb.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA