Roma, Smalling gioca a carte in un bar dell'Eur: la foto è virale

Chris Smalling, difensore della Roma ritornato due giorni fa nella Capitale dopo una lunga trattativa con il Manchester United, è stato fotografato mentre gioca a carte in un bar della città. E l'immagine è diventata subito virale per i tifosi giallorossi, ma non solo.

Lo scatto è stato fatto in viale Europa, una delle vie più commerciali del quartiere Eur. Smalling, che ha casa sull'Appia, è seduto al tavolino e gioca insieme ai due suoi agenti e si sta rilassando probabilmente dopo un allenamento a Trigoria.

"Roma è casa mia", ha detto Smalling ieri tramite i social, e da quello che si può vedere non sono solo parole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 10:55

