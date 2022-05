Roma, i giocatori a cena in un ristorante del centro: la squadra si compatta in vista del Feyenoord

Una cena di gruppo, senza Mourinho e lo staff tecnico come concordato. La Roma si è ritrovata nella settimana più calda al centro della capitale, vicino a Piazza Navona, per preparare il doppio impegno con Torino e (soprattutto) Feyenoord che vale una stagione. Presenti tutti i giocatori: da Pellegrini ad Abraham passando per Zaniolo e Smalling. Si è parlato di tutto, ovviamente anche del Feyenoord.

Non la prima cena di gruppo, ma forse la più importante. Tutti uniti per puntare all’obiettivo grosso: la vittoria della Conference e la qualificazione in Europa League. Domani a Trigoria conferenza stampa di Mourinho, poi via alla doppia trasferta. Parapiglia fuori il ristorante quando la sicurezza ha allontanato in malo modo due giornalisti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 00:06

