Roma, cena di squadra per le 1000 panchine di Mourinho. Ci sono anche i Friedkin

La Roma porta a cena José Mourinho per festeggiare le mille panchine in carriera. Una proposta arrivata direttamente dalla spogliatoio e dalla società che ha voluto essere presente in prima persona con il presidente Dan Friedkin, il figlio Ryan e l’amministratore delegato Guido Fienga. Per l’occasione sono stati coinvolti anche alcuni dipendenti tra cui lo staff dell’ufficio stampa. I calciatori sono arrivati poco prima delle 20, ognuno con la propria auto creando non pochi disagi agli abitanti della zona. All’interno del locale, Mourinho era seduto al tavolo presidenziale, gli altri giocatori in tavoli da massimo 7/8 persone. Per l’occasione è stato mobilitato un ingente staff per la sicurezza posizionato all’esterno del locale per consentire ai protagonisti di accedere al ristorante indisturbati. Lo Special One è stato uno dei primi a presentarsi, poi Abraham, Spinazzola, Pellegrini, Cristante e il resto della squadra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 21:34

