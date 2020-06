Roma, Carles Perez supera Kluivert e Under nella corsa alla Samp

Era arrivato a gennaio per sostituire Zaniolo, ma ora proprio col talento azzurro potrebbe formare una coppia tra le più belle e sfrontate della serie A. Carles Perez, catalano doc di Granollers, è stato l’ultimo acquisto della gestione Petrachi (prima della sospensione) e in questa mini-preparazione post lockdown ha definitivamente conquistato Fonseca. L’ex talento del Barcellona, infatti, ha superato Under e Kluivert nella corsa a una maglia da titolare nello sprint finale che vedrà la Roma alla ricerca della Champions. Una competizione che Perez conosce già abbastanza bene nonostante i suoi 22 anni. Perez è il nuovo che avanza e che sta dimostrando in allenamento di avere più fame dei suoi coetanei d’attacco. Lo stop ha permesso a Fonseca di svolgere un lavoro specifico e prolungato sullo spagnolo I due si sono sentiti molto sotto quarantena passata da Perez da solo nella sua casa romana lontano dalla famiglia. Alla ripresa Perez è rimasto più di una volta a lezione di tattica dopo gli allenamenti . E i risultati si sono visti. Carles dovrebbe partire titolare contro la Samp in quello che potrebbe essere un inedito tridente visto che anche ieri Fonseca ha riprovato la difesa a 3 (con Cristante). La fame di emergere si legge sul volto di questo ragazzo che sognava di conquistare Barcellona prima di essere ceduto alla Roma. «Quarto posto, vittoria dell’Europa League e restare a lungo qui sono i miei obiettivi», ha detto qualche giorno fa. Una sorta di trasformazione in Super Sayan che Carles, grande fan di Dragon Ball tanto da chiamare Goku il suo cucciolo di Amstaff, potrà mettere in atto in questi due mesi supplementari proprio al fianco di Zaniolo che continua ad allenarsi con la Primavera e sarà pronto per luglio. Un mese che potrebbe rivedere il ritorno alla carica di Friedkin pronto a una nuova offerta mentre la dirigenza per il post Petrachi ha provato a ricontattare Sabatini incassando un secco no. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 07:00



