La Roma canta l'inno a tavola, Mourinho posta il video su Instagram: «Senza parole»

Josè Mourinho è sempre più "dentro" lo spirito Roma. Sul suo profilo Instagram l'allenatore portoghese ha postato un video che contribuirà a conquistare sempre di più i tifosi giallorossi: nel filmato la squadra, seduta a tavola, canta l'inno della Roma a squarciagola, a partire da uno dei suoi assistenti allenatori.

L'inno parte piano, poi l'hype sale e nel giro di pochi secondi tutta la squadra è in piedi sulle sedie: in primis Edin Dzeko, qualche mese fa declassato da capitano e che ora sembra felice, sorridente e pienamente nel gruppo. «Senza parole», commenta lo Special One, a corredo del video postato sui social.

