Dopo gli infortuni, la benedizione al campo di Trigoria. E la Roma vola

Lunedì 4 Novembre 2019, 11:23

La bravura di Fonseca, l’esplosione di Mancini e Zaniolo, la rinascita di Pastore (un nome non a caso) ma pure la mano di…Dio. Dietro le tre vittorie della Roma contro Milan, Udinese e Napoli c’è pure l’intervento del Vaticano visto che, arcivescovo e professore di teologia, è stato aqualche giorno prima della sfida colall’. Esattamente il 25 ottobre.Come riporta Teleradiostereo,ha benedetto i campi del centro sportivo “Fulvio Bernardini”. Tra sorrisi e preghiere, da sottolineare la battuta di monsignor Fischella che, durante la benedizione, ha voluto ribadire come lui fosse anche “un esorcista”. Il club è ricorso all’aiuto “divino” dopo i tantissimi infortuni muscolari e soprattutto dopo aver letto l’articolo su Leggo, all’indomani dell’ennesimo stop, riguardo la chiesa sconsacrata di Trigoria. Ovvero la cappella, nata sotto la gestione Sensi, poi diventata magazzino degli attrezzi e spazio per ospitare parte del media center.Questo ha spinto tantissimi tifosi a chiedere una mano “dall’alto”, che sembra effettivamente arrivata. Dopo la benedizione del Monsignore, la squadra di Fonseca ha centrato tre vittorie consecutive: con il Milan, con l’Udinese e con il Napoli. E non ha avuto più infortuni. Grazie a Dio.